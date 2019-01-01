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Гривня за год укрепилась к доллару и евро

Вторник, 1 января 2019, 10:00
 

Официальный курс гривни к доллару за 2018 календарный год повысился на 1,3% с 28,06 гривни 1 января 2018 года до 27,69 гривни 1 января 2019 года.

Об этом говорится в данных на официальном сайте Национального банка.

Так, Нацбанк установил официальный курс гривни к доллару на период с 29 декабря 2018 года до 3 января 2019 года на уровне 27,6883 гривни.

Самый высокий курс гривны к доллару в 2018 году был зафиксирован 14 марта - 25,91 гривни. Самый низкий - 28,87 гривни 23 января.

Официальный курс евро по состоянию на 1 января 2019 года составляет 31,71 гривни, тогда как год назад составлял 33,49 гривни. За год гривня укрепилась к европейской валюте на 5,6%.

Александр Колесниченко, ЭП

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