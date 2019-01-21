Курс валют: гривня начала неделю с укрепления
Понедельник, 21 января 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек и установил его на 21 января на уровне 27,98 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,9 гривни (на 18 января - 31,94 гривни).
Напоминаем:
18 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,92 - 27,96 гривни за доллар.
НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 18 января на уровне 28,03 гривни.
Экономическая правда
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