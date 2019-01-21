Курс валют: гривня начала неделю с укрепления

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек и установил его на 21 января на уровне 27,98 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,9 гривни (на 18 января - 31,94 гривни).

Напоминаем:

18 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,92 - 27,96 гривни за доллар.

НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 18 января на уровне 28,03 гривни.

Экономическая правда