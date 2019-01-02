Все разделы
Укр / Рус

В украинской казне по итогам 2018 года осталось 10 миллиардов

Среда, 2 января 2019, 18:45
 

Остатки средств на едином казначейском счету по состоянию на 1 января 2019 года составили 9,861 миллиарда гривен.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной казначейской службы.

По состоянию на 1 января 2018 года остатки на ЕКС составляли 5,1 млрд грн.

Отметим, что в прошлом месяце правительство отказалось от традиционной практики прошлых лет, когда части пенсионеров выплаты за январь следующего года насчитывали в декабре текущего года.

Благодаря проведению таких платежей, правительство "освобождало" "денежный навес" на Едином казначейском счете к концу года. Такой маневр позволял Кабмину уменьшить расходы следующего года.

Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете по состоянию на 1 декабря 2018 года составили 17,205 миллиарда гривен

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Казначейство правительство деньги

powered by lun.ua
Материалы по теме
Правительство не будет выплачивать пенсии за январь 2019 года в декабре 20 декабря 2018, 13:20
Средств на счету правительства стало больше 3 декабря 2018, 11:55
Средства правительства в государственной казне сократились на треть 1 ноября 2018, 13:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте