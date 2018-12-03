Средств на счету правительства стало больше

Остатки средств на Едином казначейском счете по состоянию на 1 декабря 2018 года составили 17,205 миллиарда гривен, что на 17,5% больше показателя месячной давности.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной казначейской службы.

Год назад на ЕКС средств было в 3,1 раза больше – 54,1 млрд грн, за ноябрь 2017 года они выросли на 5,54 млрд грн, напоминает "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, остатки средств на едином казначейском счете по состоянию на 1 ноября составили 14,645 миллиарда гривен.

В то же время, по состоянию на 1 ноября 2017 года остаток на ЕКС составлял 48,564 млрд грн, т.е. в 3,3 раза больше.

Экономическая правда