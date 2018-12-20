Правительство не будет выплачивать пенсии за январь 2019 года в декабре

Украинские пенсионеры получат выплаты за декабрь в декабре 2018 года, за январь - в январе 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Таким образом, Минсоц подтвердил, что в этом году не будет применена практика прошлых лет, когда части пенсионеров выплаты за январь следующего года насчитывали в декабре текущего года.

В правительстве отмечают, что проект постановления "О внесении изменений в бюджет Пенсионного Фонда на 2018 год" не предусматривает авансирование пенсий за январь 2019 года. Кроме того, законопроект находится на рассмотрении Кабмина.

Как известно, пенсии в Украине выплачивают ежемесячно в период с 4 по 25 число. В последние годы правительство прибегало к выплатам пенсий за январь в декабре тем лицам, которые получают пенсию в период новогодних праздников.

Отметим, что благодаря проведению таких платежей, правительство "освобождало" "денежный навес" на Едином казначейском счете к концу года. Такой маневр позволяет Кабмину уменьшить расходы следующего года.

Повышение расходов госбюджета в конце года является одной из причин ускорения инфляции. Кроме того, сезонный фискальный ажиотаж создает дополнительное давление на гривню.

Напомним, июле 2018 года произошла задержка пенсий из-за кассового разрыва поступлений от единого социального взноса. Впоследствии с единого казначейского счета Пенсионному фонду на выплату пенсий был предоставлен заем в сумме 1,5 млрд гривен.

Это привело к тому, что в августе остатки средств на Едином казначейском счете снизились до рекордно низких 1,99 миллиарда гривен.

Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете по состоянию на 1 декабря 2018 года составляли 17,205 миллиарда гривен.

Год назад на ЕКС средств было в 3,1 раза больше - 54,1 млрд грн.

Экономическая правда