НБУ спрогнозировал ситуацию с курсом гривни в год выборов

Глава Национального банка Яков Смолий заявил, что колебания курса гривни в 2019 году могут быть незначительными.

Об этом сообщает FinClub.

По его словам, внешняя конъюнктура для украинских товаров экспортного потенциала не зависит от экспортеров, а зависит от цен, которые складываются на внешнем рынке, от цен топливно-энергетического ресурса.

Также влияет, в первую очередь, цена на нефть, которая испытывает определенные колебания на мировом рынке.

"Для сглаживания колебаний мы сегодня имеем достаточно запасов золотовалютных резервов, мы имеем опыт интервенций для того, чтобы не допустить резких колебаний. Однако все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация на внешних сырьевых рынках", - сказал Смолий.

Замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что НБУ внимательно следит за ситуацией, которая происходит с мировой экономикой и на сырьевых рынках.

"Однако в целом украинская экономика стала более гибкой, более стабильной благодаря реформам. Украинский бизнес научился работать в условиях гибкого курса. Курс у нас постоянно меняется, но это не влечет каких-либо негативных явлений для экономики Украины", - добавил он.

Напоминаем:

Официальный курс гривни к доллару за 2018 календарный год повысился на 1,3% с 28,06 гривни 1 января 2018 года до 27,69 гривни 1 января 2019 года.

Самый высокий курс гривны к доллару в 2018 году был зафиксирован 14 марта - 25,91 гривни. Самый низкий - 28,87 гривни 23 января.

Ситуация на рынке облигаций внутреннего госзайма начала 2018 года, когда нерезиденты активно покупали долговые обязательства страны, повторяется и в начале 2019 года.

Вследствие интереса нерезидентов к гривневым облигациям повысился уровень предложения валюты на межбанковском рынке, что привело к укреплению гривни.

Чистые международные резервы НБУ по состоянию на январь составляют 9,644 млрд долларов.