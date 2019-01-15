В Беларуси запустили первую на постсоветском пространстве криптобиржу
В белорусском Парке высоких технологий 15 января запущена торговая площадка токенизированных биржевых активов Currency.com.
Об этом сообщает РБК.
Это первая криптобиржа, которая лицензирована в соответствии с декретом президента Беларуси Александра Лукашенко "О развитии цифровой экономики", вступившем в силу в марте 2018 года.
Инвесторами проекта стали компании VP Capital белорусского бизнесмена Виктора Прокопени и Larnabel Ventures члена совета директоров группы "Сафмар" Саида Гуцериева.
Как сообщили источники РБК, суммарные инвестиции Прокопени и Гуцериева составили около 10 млн долларов.
На бирже будут торговаться токенизированные активы на сырье, акции, индексы, привязанные к базовой рыночной стоимости традиционных финансовых активов.
На биржу будут допускаться клиенты как из Беларуси, так и из других государств, кроме США (из-за национальных запретов) и стран, внесенных в черный список FATF (Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег).
Напомним, основатель Ethereum Виталик Бутерин считает, что на рынке криптоактивов больше не будет периодов такого взрывного роста, как было в прошлые годы, так как для этого уже нет предпосылок.
В декабре криптовалюты подешевели в среднем на 90% от исторического максимума.
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