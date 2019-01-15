Из-за подорожания электроэнергии в Бориславе воду подают только 3 часа в сутки

Из-за подорожания электроэнергии для водоканалов с 1 января города Борислав и Сходница во Львовской области перешли на подачу холодной воды потребителям только 3 часа в сутки.

Об этом сообщил бывший член НКРЕКП, эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус.

"Электроэнергия для водоканалов (занимает 40% в себестоимости) была и так дорогая по формуле "Роттердам+", а с 1 января еще подорожала. Кроме того, отменен двухзонный тариф. Ранее некоторые водоканалы закачивали ночью воду в резервуары (платили по более низкому ночному тарифу), а днем ​​из резервуаров подавали воду потребителю. Теперь низшего ночного тарифа нет", - написал Герус в Facebook.

"А поскольку водоканал не имеет столько денег платить по новому тарифу, то города Борислав и Сходница во Львовской области перешли на подачу холодной воды потребителям только 3 часа в сутки: с 18.00 до 21.00", - сообщил он.

"В прошлом году из-за дорогой электроэнергии (долги за нее водоканалов) без холодной воды оставались жители города Смелы, Каменская, городов Луганской и других областей", - напомнил Герус.

"Это очень сомнительные результаты "реформ", когда тарифы растут, но потребители получают не лучшее качество услуг, а вообще остаются без тепла, холодной и горячей воды. И в то же время Ахметов, заработав на тарифах десятки миллиардов гривен, скупает новые облэнерго" , - утверждает эксперт.

Ранее в Бориславской городском совете сообщили агентству ZIK, что закон о рынке электроэнергии ставит жесткие и финансово невозможные к выполнению условия по закупке электроэнергии бытовых потребителей, в частности, водоснабжающих предприятий Борислава - КП "Вододар".

Электроэнергия теперь будет стоить предприятию примерно в четыре раза дороже, констатировали в горсовете. Отмечается, что повышение тарифа на услуги по водоснабжению властью не воспринимается и не поддерживается, из-за чего временно принимаются жесткие меры по экономии и откорректирован график подачи воды жителям.

"Параллельно также рассматривается вариант поддержки предприятия за средства городского бюджета. Задача, которая стоит перед руководством предприятия, - в течение 2 месяцев выйти из кризиса и стабилизировать работу", - заявили в горсовете.

Напомним, в исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электрической энергии".

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Экономическая правда