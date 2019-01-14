Новости дня: о делах Ахметова, фабрике АВК и махинациях в ВТБ-банке

О чем все говорят сегодня?

О покупке облэнерго Ахметовым. Группа ДТЭК Рината Ахметова покупает у группы российских бизнесменов "VS Energy" контрольные пакеты акций "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго" за 250 миллионов долларов.

О махинациях в ВТБ-банке. Фонд гарантирования вкладов физических лиц во время процедуры ликвидации "ВТБ банка" обнаружил "безосновательную перерегистрацию" права собственности на недвижимость на сумму 105 миллионов гривень.

О фабрике АВК. "Проминвестбанк", принадлежащий российской госкорпорации "Внешэкономбанк", отсудил у "Кондитерской фабрики А.В.К" завод в Днепре за долги по договору об открытии кредитной линии в 1,37 миллиарда гривень.

О финансах украинцев. Портфель гривневых кредитов населению за год вырос на 31,4% - до 135,4 миллиарда гривен.

О переименовании коньяка. Проект "Географические указания в Украине", финансируемый Европейским Союзом, представил результаты общественного онлайн-голосования за новое название, которое придет на замену "коньяку Украины".

О комфортных городах. Львов стал лидером среди украинских городов в ежегодном рейтинге городов мира по индексу качества жизни от исследовательского сервиса Numbeo.

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Тяжелое российское наследие: смогут ли клиенты ВТБ вернуть свои средства

"Дочка" российского Внешторгбанка признана неплатеж. Материнская структура не стала ее спасать, хотя могла. В банке осталось немало интересных активов, но их уже начали разворовывать.