Новости дня: о делах Ахметова, фабрике АВК и махинациях в ВТБ-банке
О чем все говорят сегодня?
О покупке облэнерго Ахметовым. Группа ДТЭК Рината Ахметова покупает у группы российских бизнесменов "VS Energy" контрольные пакеты акций "Одессаоблэнерго" и "Киевоблэнерго" за 250 миллионов долларов.
О махинациях в ВТБ-банке. Фонд гарантирования вкладов физических лиц во время процедуры ликвидации "ВТБ банка" обнаружил "безосновательную перерегистрацию" права собственности на недвижимость на сумму 105 миллионов гривень.
О фабрике АВК. "Проминвестбанк", принадлежащий российской госкорпорации "Внешэкономбанк", отсудил у "Кондитерской фабрики А.В.К" завод в Днепре за долги по договору об открытии кредитной линии в 1,37 миллиарда гривень.
О финансах украинцев. Портфель гривневых кредитов населению за год вырос на 31,4% - до 135,4 миллиарда гривен.
О переименовании коньяка. Проект "Географические указания в Украине", финансируемый Европейским Союзом, представил результаты общественного онлайн-голосования за новое название, которое придет на замену "коньяку Украины".
О комфортных городах. Львов стал лидером среди украинских городов в ежегодном рейтинге городов мира по индексу качества жизни от исследовательского сервиса Numbeo.
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"Дочка" российского Внешторгбанка признана неплатеж. Материнская структура не стала ее спасать, хотя могла. В банке осталось немало интересных активов, но их уже начали разворовывать.
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