Все разделы
Укр / Рус

"Богдан" продолжил экспансию на рынок Западной Европы

Суббота, 12 января 2019, 16:15
 

"Богдан Моторс" заключил новое соглашение с французской компанией Bluebus по производству кузовов для электрических автобусов.

Об этом говорится в сообщении корпорации "Богдан".

"В прошлом году для Bluebus уже изготовлено 6 кузовов на мощностях Луцкого автосборочного завода "Богдана". Французский заказчик остался доволен соблюдением сроков производства и качеством продукции, поэтому решил продолжить сотрудничество", - отмечает "Богдан".

Компания Bluebus является французским производителем экологического общественного транспорта. В "Богдане" заявили о готовности поставлять такую ​​технику и для украинских автопарков при наличии заказов.

2018 в рамках первых контрактов "Богдан Моторс" доставил для Bluebus шесть 12-метровых кузовов, сделав "прорыв на рынок Западной Европы".

Ранее корпорация сотрудничала с восточными странами континента - электрический городской автобус "Богдан А70100" сейчас курсирует по улицам городов Польши.

Для датской компании BankeElectromotive на луцком ГП "Автосборочный завод №1" был произведен ERCV27 - первый украинский электрический грузовик.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Богдан транспорт автопром

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Богдан" представил первый украинский электрогрузовик 22 ноября 2018, 12:45
Стало известно, почему Насиров подписывал рассрочки партнеру Порошенко 15 октября 2018, 12:05
В "Богдане" объяснили, почему покупали российские двигатели 29 марта 2018, 19:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте