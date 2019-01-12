"Богдан" продолжил экспансию на рынок Западной Европы

"Богдан Моторс" заключил новое соглашение с французской компанией Bluebus по производству кузовов для электрических автобусов.

Об этом говорится в сообщении корпорации "Богдан".

"В прошлом году для Bluebus уже изготовлено 6 кузовов на мощностях Луцкого автосборочного завода "Богдана". Французский заказчик остался доволен соблюдением сроков производства и качеством продукции, поэтому решил продолжить сотрудничество", - отмечает "Богдан".

Компания Bluebus является французским производителем экологического общественного транспорта. В "Богдане" заявили о готовности поставлять такую ​​технику и для украинских автопарков при наличии заказов.

2018 в рамках первых контрактов "Богдан Моторс" доставил для Bluebus шесть 12-метровых кузовов, сделав "прорыв на рынок Западной Европы".

Ранее корпорация сотрудничала с восточными странами континента - электрический городской автобус "Богдан А70100" сейчас курсирует по улицам городов Польши.

Для датской компании BankeElectromotive на луцком ГП "Автосборочный завод №1" был произведен ERCV27 - первый украинский электрический грузовик.