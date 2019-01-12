Пассажиропоток украинских аэропортов впервые превысил 20 миллионов за год
Суббота, 12 января 2019, 14:56
Пассажиропоток украинских аэропортов в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 25%.
Об этом сообщил в Facebook президент Петр Порошенко.
"В 2018 пассажиропоток украинских аэропортов впервые превысил 20 миллионов в год", - написал он.
"Доля лоукостов в международном сообщении достигла 30%", - отметил Порошенко.
Напомним, "Борисполь" за год обслужил более 12 млн пассажиров.
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