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Пассажиропоток украинских аэропортов впервые превысил 20 миллионов за год

Суббота, 12 января 2019, 14:56

Пассажиропоток украинских аэропортов в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 25%.

Об этом сообщил в Facebook президент Петр Порошенко.

"В 2018 пассажиропоток украинских аэропортов впервые превысил 20 миллионов в год", - написал он.

"Доля лоукостов в международном сообщении достигла 30%", - отметил Порошенко.

Напомним, "Борисполь" за год обслужил более 12 млн пассажиров.

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транспорт авиа

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