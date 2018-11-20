Ryanair откроет новые рейсы из Украины — Порошенко

Авиакомпания Ryanair анонсировала новые рейсы из Украины, стоимость билетов - от пяти евро.

Об этом шла речь во время встречи президента Петра Порошенко с коммерческим директором Ryanair Дэвидом О'Брайеном, сообщается на страницах в Twitter Порошенко и его пресс-секретаря Святослава Цеголко.

Во время встречи было отмечено, что авиакомпания Ryanair осуществляет полеты из столичного Борисполя по 12 направлениям, из львовского аэропорта - по пяти направлениям.

"Министр инфраструктуры Владимир Омелян сказал мне, что билет можно купить за 5 евро, я зашел проверить на сайт - нашел 9,99 евро. Это больше, но тоже неплохо!", - сообщил Порошенко.

Стороны договорились, что в ближайшие годы компания инвестирует в Украину около 1,5 млрд евро.

"Наша цель - за три-пять лет увеличить пассажиропоток до 5 млн пассажиров, что будет эквивалентно присутствию в Украине 15 наших самолетов и составит 1,5 млрд долларов инвестиций. Мы надеемся, что наши самолеты будут размещены на территории Украины и будем надеяться , что будем летать из Украины именно как со своей базы", - заявил О'Брайен.

Он также подчеркнул, что сейчас основной проблемой, касающейся увеличения количества рейсов авиакомпании в Украине, является протекционистская политика на уровне Евросоюза со стороны Германии, Франции, Италии и Бельгии, передает "Интерфакс-Украина". По его словам, как только это препятствие будет преодолено, компания увеличит количество рейсов в/из Украины.

"Ryanair дал возможность летать в разные страны мира людям, которые раньше не могли себе этого позволить. Цель компании - миллион пассажиров в год. Уже сегодня мы имеем более 550 тыс из Борисполя и более 250 тыс со Львова. Следовательно, за 5 лет Ryanair сможет перевезти 10% населения Украины", - добавил Порошенко.

Отметим, что на 14:00 запланирована пресс-конференция министра инфраструктуры Владимира Омеляна и коммерческого директора Ryanair Дэвида О'Брайена.

Напомним, ранее CEO Ryanair Майкл О'Лири сообщил, что Ryanair закупит 50 новых самолетов, что позволит увеличить количество рейсов в Украину, зайти в 5 украинских аэропортов и, возможно, открыть базу.

Он также сообщил, что открытие полетов в Украине создаст в местных смежных предприятиях до 600 новых рабочих мест, из которых 410 в Киеве и 190 Львове.

Как известно, 23 марта был подписан контракт между Ryanair и аэропортами "Борисполь" и "Львов".

С полным перечнем рейсов Ryanair из Украины можно ознакомиться по ссылке: Куда полетит Ryanair: список маршрутов

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Экономическая правда