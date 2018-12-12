"Борисполь" обслужил 12-миллионного пассажира

12 декабря пассажиропоток аэропорта "Борисполь" достиг отметки 12 миллионов.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Юбилейным пассажиром стала Мария Колесникова из Киева, которая отправилась в Берлин.

В ноябре аэропорт обслужил 994,2 тыс. пассажиров, что на 33% больше, чем в ноябре 2017 года (747,6 тыс.).

Регулярными рейсами за 11 месяцев воспользовались 8,936 млн пассажиров "Борисполя", нерегулярными рейсами - 2,731 млн человек.

Доля трансфера в общем пассажиропотоке аэропорта в январе-ноябре снизилась, составив 27%, при этом за 11 мес. 2017 года она составляла 28%.

В то же время количество трансферных пассажиров выросло с 2,72 млн в прошлом году до 3,192 млн за 11 мес. 2018 года.

Напомним, в октябре "Борисполь" обслужил 10-миллионного пассажира.

Пассажиропоток аэропорта "Борисполь" в сентябре составил 1,29 млн человек и обеспечил 20% роста к показателю прошлого года.

В 2017 году "Борисполь" благодаря внедрению "хабовой" стратегии развития, которая предусматривает привлечение трансферного пассажиропотока, обслужил на 22% больше пассажиров, чем в 2016 году.

Аэропорт хочет открыть ещё один терминал к лету 2019 года.

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Экономическая правда