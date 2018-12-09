В немецком порту хотят перемещать контейнеры с помощью Hyperloop

Порт Гамбурга и американская компания HTT приступят к разработке системы Hyperloop для транспортировки морских контейнеров.

Об этом пишет издание "Железные дороги мира".

Компания HHLA — оператор порта Гамбурга и компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT) объявили 5 декабря о создании совместного предприятия, цель которого состоит в разработке и выводе на рынок системы для высокоскоростной транспортировки морских контейнеров по суше в порты и из них.

На первом этапе предусмотрено построить для испытаний перегрузочную станцию на одном из терминалов HHLA в Гамбурге и разработать транспортную капсулу для стандартных морских контейнеров.

По словам председателя правления HHLA Ангелы Титцрат, инновационная система позволит снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру в порту и на подходах к нему, а также эффективнее использовать мощности порта.

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины и компания Hyperloop Transportation Technologies договорились о сотрудничестве в области развития технологий высокоскоростной транспортировки — Hyperloop.

Как сообщалось, в феврале министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина в следующем году может начать строительство тестовой площадки в городе Днепр для внедрения в стране сверхскоростного сообщения типа Hyperloop за средства частных инвесторов.

Hyperloop - это разработанная Илоном Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.

В Мининфраструктуры заявили, что билет на Hyperloop будет стоить дешевле, чем на самолет и поезд.

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