Гривня продолжила укрепление на межбанке
7 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,80 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,77 - 27,80 гривни;
Евро - 31,61 - 31,64 гривни;
Российский рубль - 0,4197 - 0,4205 гривни.
На черном рынке по состоянию на 17:00 курс доллара составил 27,96 - 28,00 гривни. Курс евро - 31,75 - 31,87.
Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 7 декабря на уровне 27,87 гривни.
7 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни за доллар.
Напомним, 6 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,89 гривни за доллар.
Экономическая правда
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