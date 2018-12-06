Гривня зміцнилася на закритті міжбанку
6 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,87 - 27,89 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,87 - 27,89 гривні;
Євро - 31,78 - 31,79 гривні;
Російський рубль - 0,4164 - 0,4170 гривні.
На чорному ринку станом на 17:25 курс долара становив 27,94 - 28,10 гривні. Курс євро - 31,70 - 31,84.
Нагадаємо, 6 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,87 - 27,91 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 6 грудня на рівні 27,97 гривні.
Економічна правда
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