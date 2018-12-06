Гривня зміцнилася на закритті міжбанку

6 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,87 - 27,89 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,87 - 27,89 гривні;

Євро - 31,78 - 31,79 гривні;

Російський рубль - 0,4164 - 0,4170 гривні.

На чорному ринку станом на 17:25 курс долара становив 27,94 - 28,10 гривні. Курс євро - 31,70 - 31,84.

Нагадаємо, 6 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,87 - 27,91 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 6 грудня на рівні 27,97 гривні.

Економічна правда