Гривна укрепляется на открытии межбанка

7 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,82 - 27,84 гривни;

Евро - 31,65 - 31,67 гривни;

Российский рубль - 0,4164 - 0,4169 гривни.

На черном рынке по состоянию на 10:35 курс доллара составил 27,93 - 28,02 гривни. Курс евро - 31,75 - 31,88.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 7 декабря на уровне 27,87 гривни.

Напомним, 6 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,89 гривни за доллар.

Экономическая правда