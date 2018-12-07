Гривна укрепляется на открытии межбанка
7 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,82 - 27,84 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,82 - 27,84 гривни;
Евро - 31,65 - 31,67 гривни;
Российский рубль - 0,4164 - 0,4169 гривни.
На черном рынке по состоянию на 10:35 курс доллара составил 27,93 - 28,02 гривни. Курс евро - 31,75 - 31,88.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 7 декабря на уровне 27,87 гривни.
Напомним, 6 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,89 гривни за доллар.
Экономическая правда
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