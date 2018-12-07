Суд разрешил "Укртрансгазу" взыскать многомиллионный долг с ОПЗ

Хозяйственный суд Одесской области издал приказ о принудительном взыскании с "Одесского припортового завода" в пользу ПАО "Укртрансгаз" 440 млн гривен.

Копия соответствующего приказа есть в распоряжении ЭП.

Так, суд поручил взыскать с ОПЗ 434 млн гривен задолженности, 5,1 млн гривен пени, 450 тысяч гривен процентов и 206 тысяч гривен судебного сбора.

Решение вступило в законную силу 16 ноября.

Накануне первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков на своей странице в Facebook обнародовал письма-обращения к НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Укртрансгаз" в которых отмечалось, что суд снял арест с карбамида, который находится на складах завода и принадлежит скандальной компании ВЭК.

Указанная компания работала на ОПЗ по давальческой схеме. Генеральная прокуратура подозревает ее в соучастии в хищении газа на сумму более 500 млн гривен, который в 2017-2018 годах принадлежал "Укртрансгазу".

"В связи с недавней историей с компанией ВЭК и попыткой возложить вину на наш завод прошу обратить внимание, что в настоящее время на заводе находится карбамид который не принадлежит ОПЗ но по нашему мнению имеет прямое отношение к процессу закрытия задолженности перед "Укртрансгазом", - написал Щуриков.

Как сообщалось, ОПЗ простаивает с конца апреля этого года. Предприятие для возобновления работы несколько раз пыталось привлечь партнера для работы по давальческой схеме, однако пока без успеха. Последний компании, победившей в конкурсе на использование мощностей ОПЗ, проблемы начал создавать Фонд госимущества.

ОПЗ называет работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины", которая превышает 1,5 млрд гривен.

В конце ноября первый замдиректора ОПЗ Николай Щуриков заявил, что ОПЗ находится "не просто в критическом состоянии, а в точке невозврата, за которой уже явно просматривается путь к пополнению складов металлолома за счет уничтожения завода".

По его словам, предприятие обратилось ко всем полномочным органам с просьбой объединить усилия и остановить разрушение завода.

5 декабря стало известно, что правительство подумывает передать ОПЗ в управление американской компании.

ОПЗ выпускает химическую продукцию и занимается перевалкой аммиака на морской транспорт.

Экономическая правда