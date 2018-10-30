Фонд держмайна створює перешкоди новому партнерові ОПЗ

Компанія ETFX UK Group з Оману здобула перемогу в конкурсі на використання потужностей "Одеського припортового заводу" на давальницьких умовах.

Про це у вересні написав перший заступник директора ОПЗ Микола Щуріков на своїй сторінці в Facebok.

ETFX UK Group запропонувала ОПЗ оплачувати його роботу з розрахунку 34 долари за тонну виробленого аміаку і 46,5 долара за тонну виробленого карбаміду.

Проте, представники компанії з Оману заявили Економічній правді, що їм створюють штучні перешкоди у Фонді держмайна.

"ФДМ створює штучні перешкоди для підписання контракту з нами на поставку газу для ОПЗ. Наприклад, вони попросили свіжу виписку з реєстру Оману про те що ми в нього включені. Ми підготували цю виписку і днями вона буде передана Фонду, але нам вже надходять сигнали, що це була не єдина прискіпливість", - повідомив ЕП представник ETFX UK Group.

За його словами, ETFX не розуміє упередженого ставлення до себе, з огляду на те, що на конкурсі при визначенні партнера ОПЗ вона стала єдиною компанією, яка надала повний пакет документів, включаючи фінансові гарантії The Royal Bank of Scotland перед ОПЗ на суму 60 млн доларів.

Як повідомлялося, "ОПЗ" називає роботу на давальницьких умовах єдиним можливим варіантом відновлення роботи в умовах провалу спроб приватизації та накопиченої заборгованості за газ перед НАК "Нафтогаз України", яка перевищує 1,5 млрд грн.

ОПЗ, яка перебуває у державній власності, випускає хімічну продукцію, займається також перевалкою аміаку на морський транспорт.

Економічна правда