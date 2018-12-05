Уряд подумує передати ОПЗ в управління американській компанії

Ситуація на Одеському припортовому заводі і далі погіршується, тому до його кризового контролю найближчим часом може бути підключений відібраний Фондом держмайна на конкурсі інвестрадник Pericles Global Advisory.

Про це у кулуарах III міжнародного форуму корпоративних директорів повідомив міністр Кабінету міністрів, глава Міжвідомчої робочої групи з питань приватизації Олександр Саєнко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Затримка (з приватизацією – Ред.) за часом призводить до накопичення дуже великої кількості проблем. Там (на ОПЗ – Ред.) можуть розпочатися безповоротні процеси", - пояснив він необхідність якнайшвидшого залучення Pericles до вирішення проблем підприємства.

Саєнко уточнив, що наразі за фінансової підтримки посольства США розглядається можливість підписання меморандуму між ФДМ, заводом і радником, щоб Pericles міг розпочати роботу і моніторити ситуацію на підприємстві.

"І, можливо, навіть розглядатимемо зміну менеджменту, оскільки там, по суті, немає менеджменту - там в.о., щоб хоч якось стабілізувати ситуацію", - додав Саєнко.

Він зазначив, що відібраний інвестрадник має рекомендації Goldman Sachs. "Думаю, у них є набір таких людей, які можуть запровадити такий кризовий контроль над підприємством, зокрема на посадах менеджменту", - сказав глава робгрупи з питань приватизації.

Як повідомлялося, ОПЗ простоює з кінця квітня цього року. Підприємство для відновлення роботи кілька разів намагалося залучити партнера для роботи за давальницькою схемою, проте марно. Останній компанії, яка перемогла в конкурсі на використання потужностей ОПЗ, проблеми почав створювати Фонд держмайна.

ОПЗ називає роботу на давальницьких умовах єдиним можливим варіантом відновлення роботи в умовах неуспіху спроб приватизації і накопиченої заборгованості за газ перед НАК "Нафтогаз України", що перевищує 1,5 млрд гривень.

Наприкінці листопада перший заступник директора ОПЗ Микола Щурик заявив, що ОПЗ перебуває "не просто в критичному стані, а в точці неповернення, за якою вже явно проглядається шлях до поповнення складів металобрухту за рахунок знищення заводу".

За його словами, підприємство звернулося до всіх повноважних органів із проханням об'єднати зусилля і зупинити руйнування заводу.

Фонд держмайна наприкінці липня відібрав очолюваний Pericles Global Advisory консорціум у складі White&Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine і SARS Сapital як інвестрадника для приватизації ОПЗ. Однак роботу радника заблоковано судовим розглядом, яке ініціював учасник конкурсу, що програв.