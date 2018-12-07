Курс валют: гривня укрепилась к доллару и евро
Пятница, 7 декабря 2018, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 7 декабря на уровне 27,87 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,64 гривни.
Напомним, 6 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,89 гривни за доллар.
НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 6 декабря на уровне 27,97 гривни.
Экономическая правда
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