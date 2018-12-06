Гривня укрепилась на закрытии межбанка
6 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,89 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,87 - 27,89 гривни;
Евро - 31,78 - 31,79 гривни;
Российский рубль - 0,4164 - 0,4170 гривни.
На черном рынке по состоянию на 17:25 курс доллара составил 27,94 - 28,10 гривни. Курс евро - 31,70 - 31,84.
Напомним, 6 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,91 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 6 декабря на уровне 27,97 гривни.
Экономическая правда
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