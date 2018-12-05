Официальный курс: гривня укрепилась еще на 5 копеек
Среда, 5 декабря 2018, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 5 декабря на уровне 28,12 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,09 гривни.
Напомним, 4 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,03 - 28,07 гривни за доллар.
Национальный банк 4 декабря укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на уровне 28,17 гривни.
Экономическая правда
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