Правительство подумывает передать ОПЗ в управление американской компании

Ситуация на Одесском припортовом заводе продолжает ухудшаться, поэтому к его кризисному контролю в ближайшее время может быть подключен отобранный Фондом госимущества на конкурсе инвестсоветник Pericles Global Advisory.

Об этом в кулуарах III международного форума корпоративных директоров сообщил министр Кабинета министров, глава Межведомственной рабочей группы по вопросам приватизации Александр Саенко, передает "Интерфакс-Украина".



"Задержка (с приватизацией – Ред.) по времени приводит к накоплению очень большого количества проблем. Там (на ОПЗ – Ред.) могут начаться безвозвратные процессы", – пояснил он необходимость скорейшего привлечения Pericles к решению проблем предприятия.

Саенко уточнил, что в настоящее время при финансовой поддержке посольства США рассматривается возможность подписания меморандума между ФГИ, заводом и советником, чтобы Pericles мог приступить к работе и мониторить ситуацию на предприятии.

"И, возможно, даже будем рассматривать изменение менеджмента, так как там, по сути, нет менеджмента – там и.о., чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию", – добавил Саенко.

Он отметил, что отобранный инвестсоветник имеет рекомендации Goldman Sachs. "Думаю, у них есть набор таких людей, которые могут вести такой кризисный контроль над предприятием, в том числе, на должностях менеджмента", – сказал глава рабгруппы по вопросам приватизации.

Как сообщалось, ОПЗ простаивает с конца апреля этого года. Предприятие для возобновления работы несколько раз пыталось привлечь партнера для работы по давальческой схеме, однако пока без успеха. Последний компании, победившей в конкурсе на использование мощностей ОПЗ, проблемы начал создавать Фонд госимущества.

ОПЗ называет работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины", которая превышает 1,5 млрд гривен.

В конце ноября первый замдиректора ОПЗ Николай Щуриков заявил, что ОПЗ находится "не просто в критическом состоянии, а в точке невозврата, за которой уже явно просматривается путь к пополнению складов металлолома за счет уничтожения завода".

По его словам, предприятие обратилось ко всем полномочным органам с просьбой объединить усилия и остановить разрушение завода.

Фонд госимущества в конце июля отобрал возглавляемый Pericles Global Advisory консорциум в составе White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital в качестве инвестсоветника для приватизации ОПЗ. Однако работа советника заблокирована судебным разбирательством, которое инициировал проигравший участник конкурса.