Гривня на межбанке немного ослабла
4 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,21 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,15 - 28,17 гривни;
Евро - 32,03 - 32,05 гривни;
Российский рубль - 0,4231 - 0,4236 гривни.
На черном рынке по состоянию на 11:05 курс доллара составил 28,13 - 28,17 гривни. Курс евро - 31,95 - 32,03.
Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 4 декабря на уровне 28,17 гривни.
3 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,16 гривни за доллар.
Экономическая правда
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