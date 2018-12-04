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Гривня на межбанке немного ослабла

Вторник, 4 декабря 2018, 11:15
 

4 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,21 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,15 - 28,17 гривни;

Евро - 32,03 - 32,05 гривни;

Российский рубль - 0,4231 - 0,4236 гривни.

На черном рынке по состоянию на 11:05 курс доллара составил 28,13 - 28,17 гривни. Курс евро - 31,95 - 32,03.

Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 4 декабря на уровне 28,17 гривни.

3 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,16 гривни за доллар.

Экономическая правда

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межбанк курсы валют

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