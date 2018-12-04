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Курс валют: гривня продолжает укрепляться

Вторник, 4 декабря 2018, 09:11

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 4 декабря на уровне 28,17 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,92 гривни.

Напомним, 3 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,16 гривни за доллар.

НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 17 копеек, установив его на 3 декабря на уровне 28,22 гривни.

Экономическая правда

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НБУ гривня

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