Гривня укрепилась на закрытии межбанка

3 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,14 - 28,16 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,14 - 28,16 гривни;

Евро - 31,93 - 31,95 гривни;

Российский рубль - 0,4229 - 0,4237 гривни.

На черном рынке по состоянию на 17:30 курс доллара составил 28,14 - 28,17 гривни. Курс евро - 31,91 - 32,03.

Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 17 копеек, установив его на 3 декабря на уровне 28,22 гривни.

3 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,23 гривни за доллар.

30 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,17 - 28,20 гривни за доллар.

Экономическая правда