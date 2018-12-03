Гривня зміцнилася на закритті міжбанку

3 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,14 - 28,16 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,14 - 28,16 гривні;

Євро - 31,93 - 31,95 гривні;

Російський рубль - 0,4229 - 0,4237 гривні.

На чорному ринку станом на 17:30 курс долара становив 28,14 - 28,17 гривні. Курс євро - 31,91 - 32,03.

Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок, встановивши його на 3 грудня на рівні 28,22 гривні.

3 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,18 - 28,23 гривні за долар.

30 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанкувстановилися на рівні 28,17 - 28,20 гривні за долар.

Економічна правда