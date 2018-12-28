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Изменение тренда: гривня снижается на межбанке

Пятница, 28 декабря 2018, 12:50
 

28 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,58 - 27,65 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,69 - 27,72 гривни;

Евро - 31,68 - 31,70 гривни;

Российский рубль - 0,3987 - 0,3994 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 19 копеек, установив его на 28 декабря на уровне 27,45 гривни.

27 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,46 - 27,51 гривни за доллар.

27 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,49 - 27,52 гривни за доллар.

Экономическая правда

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межбанк

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