Изменение тренда: гривня снижается на межбанке
28 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,58 - 27,65 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 12:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,69 - 27,72 гривни;
Евро - 31,68 - 31,70 гривни;
Российский рубль - 0,3987 - 0,3994 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 19 копеек, установив его на 28 декабря на уровне 27,45 гривни.
27 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,46 - 27,51 гривни за доллар.
27 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,49 - 27,52 гривни за доллар.
Экономическая правда
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