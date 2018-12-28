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Курс валют: гривня "просела"

Пятница, 28 декабря 2018, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 19 копеек, установив его на 28 декабря на уровне 27,45 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,23 гривни.

Напоминаем:

27 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,46 - 27,51 гривни за доллар.

27 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,49 - 27,52 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 17 копеек, установив его на 27 декабря на уровне 27,26 гривни.

Экономическая правда

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