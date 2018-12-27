Гривня значительно ослабла на открытии межбанка
27 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,46 - 27,51 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,46 - 27,51 гривни;
Евро - 31,29 - 31,35 гривни;
Российский рубль - 0,3972 - 0,3983 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 17 копеек, установив его на 27 декабря на уровне 27,26 гривни.
26 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,32 - 27,37 гривни за доллар.
26 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,25 - 27,28 гривни за доллар.
Экономическая правда
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