Официальный курс: гривня значительно укрепилась

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 17 копеек, установив его на 27 декабря на уровне 27,26 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,10 гривни.

Напоминаем:

26 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,32 - 27,37 гривни за доллар.

26 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,25 - 27,28 гривни за доллар.

Экономическая правда