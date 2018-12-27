Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: гривня значительно укрепилась

Четверг, 27 декабря 2018, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 17 копеек, установив его на 27 декабря на уровне 27,26 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,10 гривни.

Напоминаем:

26 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,32 - 27,37 гривни за доллар.

26 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,25 - 27,28 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня на межбанке укрепляется 26 декабря 2018, 17:30
Украинская валюта не изменилась в цене 26 декабря 2018, 09:00
Доллар на межбанке упал ниже 27,5 гривни 21 декабря 2018, 11:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте