Международные резервы Украины обновили пятилетний максимум — НБУ
Международные резервы Украины возросли до 20,7 млрд долларов после поступления в четверг 349,3 млн евро кредита Deutsche Bank под гарантию Всемирного банка (ВБ).
Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины, передает "Интерфакс-Украина".
"В последний раз резервы превышали указанную отметку еще в октябре 2013 года", - отметили в пресс-службе.
Как сообщалось, совет исполнительных директоров ВБ 18 декабря одобрил предоставление Украине гарантий в размере 750 млн долларов в качестве поддержки государственной политики.
Согласно пресс-релизу ВБ, указанная гарантия поможет Украине привлечь в государственный бюджет на международных рынках около 1 млрд долларов.
Украина 27 декабря 2018 года привлекла у Deutsche Bank кредит на 349,3 млн евро под гарантию Международного банка реконструкции и развития (МБРР, структура ВБ). По кредиту была использована часть гарантии в сумме 375 млн долларов в евровом эквиваленте из общей суммы гарантии ВБ в размере 750 млн долларов.
Минфин также сообщил, что привлечение очередного кредита под неиспользованную часть гарантии ВБ ожидается в первом квартале 2019 года.
Ранее сообщалось, что после поступления первого транша stand-by Нацбанк 21 декабря 2018 года отчитался о росте резервов до 20,1 млрд долларов, что стало пятилетним максимумом – в последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года.
НБУ в начале ноября снизил прогноз международных резервов на конец 2018 года до $19,2 млрд с $20,7 млрд, на 2019 год - до $18,6 млрд с $18,8 млрд и на 2020 год – до $19,1 млрд с $19,7 млрд.
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