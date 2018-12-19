Маркарова рассказала, что выиграет Украина от гарантий Всемирного банка

Министерство финансов Украины планирует использовать предоставленные Всемирным банком (ВБ) гарантии на 750 миллионов долларов для привлечения миллиарда долларов внешних заимствований двумя траншами – 400 миллионов и 600 миллионов долларов, поступление которых планируется, соответственно, до конца этого года и в январе следующего.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передает "Интерфакс-Украина".



"Гарантия дает возможность использовать ее как leverage: получить большую сумму, чем сама гарантия. У нас же есть определенные лимиты в международных организациях, которые мы можем выбирать. Можно было взять меньшую сумму, например, прямым финансированием, или взять гарантию и иметь больший доступ к рынку", – отметила она.

Маркарова добавила, что такой подход развивает рынок. "Потому что когда выходим на рынок под гарантию, мы выходим на лучших условиях, чем если бы выходили сами", – пояснила министр.



По ее словам, Минфин хотел бы первый транш привлечь в евро, чтобы расширить рынок и привлечь новых кредиторов.



Отвечая на вопрос, будут ли предлагаться рынку публичные инструменты или это будет привлечение кредитов, Маркарова сообщила, что это будет "выход на рынок, но под гарантию", подробности которого ведомство сможет раскрыть по итогам сделки.



"Ставка будет лучше, чем если бы мы выходили самостоятельно. Но это и не будет, как (макрофинансовая помощь) ЕС, где ставка 1,25%", – добавила глава Минфина.



Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины 18 декабря утвердил предельную стоимость заимствований в евро под гарантию ВБ на уровне 4,9% годовых. Согласно пояснительной записке к решению, средства будут предоставлены двумя траншами. Первый - гасится единым платежом через четыре года, второй - в рамках амортизационного механизма: через четыре года и шесть месяцев после привлечения средств заем подлежит постепенному погашению определенными суммами каждые полгода. Окончательное погашение второго транша предстоит через 10 лет после привлечения.



Кредит привлекается у Deutsche Bank AG и TMF Global Service (UK) Limited (оба - Великобритания) под гарантию Международного банка реконструкции и развития (структура ВБ – ИФ). Комиссия за организацию выпуска установлена на уровне 0,8% общей суммы займа.



Помимо этого, 18 декабря Минфин на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайа продал 28-дневные долларовые облигации на $251,9 млн по ставкам от 5,4% до 6,34% годовых.

Как сообщалось, Всемирный банк за 25 лет сотрудничества реализовал в Украине проекты стоимостью около 12 миллиардов долларов.