Гривня на межбанке укрепляется

26 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,25 - 27,28 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,25 - 27,28 гривни;

Евро - 31,02 - 31,05 гривни;

Российский рубль - 0,3933 - 0,3941 гривни.

Напоминаем:

26 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,32 - 27,37 гривни за доллар.

Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 26 декабря на уровне 27,43 гривни.

Экономическая правда