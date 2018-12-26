Гривня на межбанке укрепляется
Среда, 26 декабря 2018, 17:30
26 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,25 - 27,28 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,25 - 27,28 гривни;
Евро - 31,02 - 31,05 гривни;
Российский рубль - 0,3933 - 0,3941 гривни.
Напоминаем:
26 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,32 - 27,37 гривни за доллар.
Национальный банк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 26 декабря на уровне 27,43 гривни.
Экономическая правда
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