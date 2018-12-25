Huawei установила новый рекорд по продажам смартфонов

Компания Huawei отчиталась, что реализовала более 200 млн смартфонов.

Об этом сообщает Gizchina.

Это новый рекорд для компании. По итогам 2017 года Huawei реализовала 153 млн смартфонов.

Наиболее покупаемыми стали смартфоны Huawei P20, Mate 20 и Honor 10.

В Huawei отметили, что на сегодня ее смартфонами пользуются более 500 млн человек в 170 странах мира.

В следующем году компания планирует реализовать 230-250 млн единиц.

Отмечается, что показатели продаж в Huawei выше, чем у Apple.

Ранее Национальное управление по кибернетике и информационной безопасности Чехии заявилo, что программное обеспечение и техника китайских компаний Huawei и ZTE могут быть опасными для пользователей.

Как сообщалось, 1 декабря в Канаде арестовали финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу. Ее подозревают в нарушении американских санкций против Ирана.

Позже суд канадского Ванкувера принял решение отпустить под залог в 7,4 миллиона долларов финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу.

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Экономическая правда