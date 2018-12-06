В Канаде арестовали финансового директора китайской Huawei

В Канаде была арестована финансовый директор одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei Мэн Ваньчжоу.

Об этом сообщает AFP.

Ей грозит экстрадиция в США, где ее подозревают в нарушении американских санкций против Ирана.

Ваньчжоу Мэн арестовали в Ванкувере 1 декабря, слушания о залоге назначены на 7 декабря.

Посольство КНР в Канаде раскритиковало действия канадских властей и потребовало ее немедленного освобождения, сообщает Reuters.

"Гражданка КНР не нарушила ни одного из американских или канадских законов",— говорится в заявлении посольства.

Ваньчжоу Мэн является зампредседателя правления Huawei Technologies и дочерью ее основателя Рена Чжэнфэя.

Фондовый рынок негативно воспринял известие о задержании Мэн Ваньчжоу.

Биржевой индекс китайских компаний Hang Seng China Enterprises Index, акциями которых торгуют на бирже Гонконга, просел на 2,76%.

Акции ZTE, главного соперника Huawei, упали на 6%. Также обрушились акции поставщиков Huawei. Акции крупной компании Shennan Circuit упали более чем на 10%.