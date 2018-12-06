В Канаде арестовали финансового директора китайской Huawei
В Канаде была арестована финансовый директор одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei Мэн Ваньчжоу.
Об этом сообщает AFP.
Ей грозит экстрадиция в США, где ее подозревают в нарушении американских санкций против Ирана.
Ваньчжоу Мэн арестовали в Ванкувере 1 декабря, слушания о залоге назначены на 7 декабря.
Посольство КНР в Канаде раскритиковало действия канадских властей и потребовало ее немедленного освобождения, сообщает Reuters.
"Гражданка КНР не нарушила ни одного из американских или канадских законов",— говорится в заявлении посольства.
Ваньчжоу Мэн является зампредседателя правления Huawei Technologies и дочерью ее основателя Рена Чжэнфэя.
Фондовый рынок негативно воспринял известие о задержании Мэн Ваньчжоу.
Биржевой индекс китайских компаний Hang Seng China Enterprises Index, акциями которых торгуют на бирже Гонконга, просел на 2,76%.
Акции ZTE, главного соперника Huawei, упали на 6%. Также обрушились акции поставщиков Huawei. Акции крупной компании Shennan Circuit упали более чем на 10%.
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