НБУ назвал условие снижения учетной ставки

В Национальном банке готовы снизить уровень учетной ставки при условии значительного снижения темпов инфляции.

Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Национального банка Олег Чурий, сообщает "Укринформ".

"Если речь идет о снижении процентных ставок, то оно может произойти только тогда, когда мы увидим процесс снижения инфляции. В том случае, когда наш прогноз будет соответствовать целям, касающихся инфляционных целей в следующем году, а это наш прогноз в 6,3%, что немного выше цели в 5% плюс-минус 1%", - заявил заместитель главы НБУ.

"То есть, когда мы увидим, что инфляция действительно снижается до этого уровня, НБУ может принять решение о снижении своей учетной ставки и, соответственно, банки будут снижать свои ставки как по кредитам, так и по депозитам ", - сказал Чурий.

Он отметил, что сейчас Национальный банк проводит жесткую монетарную политику, которая заключается в поддержании высоких процентных ставок, и это, в свою очередь, повышает привлекательность гривни в качестве инструмента инвестирования.

Напоминаем:

Национальный банк не изменил размер учетной ставки и оставил ее на уровне 18%.

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Рост потребительских цен в Украине в ноябре 2018 года составил 1,4% и с начала года достиг 8,9%. В годовом измерении инфляция составила 10%.