Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: гривня продолжила существенное укрепление

Суббота, 22 декабря 2018, 10:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 22 декабря на уровне 27,43 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,31 гривни.

Напомним, 21 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,37 - 27,40 гривни за доллар.

На 21 декабря Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на уровне 27,57 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ гривня

powered by lun.ua
Материалы по теме
Официальный курс: гривня существенно укрепилась 20 декабря 2018, 09:15
Курс валют: гривня укрепилась к доллару 19 декабря 2018, 09:00
НБУ прогнозирует рекордную за 10 лет прибыль банковской системы 17 декабря 2018, 16:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте