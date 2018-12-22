Официальный курс: гривня продолжила существенное укрепление
Суббота, 22 декабря 2018, 10:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 22 декабря на уровне 27,43 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,31 гривни.
Напомним, 21 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,37 - 27,40 гривни за доллар.
На 21 декабря Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на уровне 27,57 гривни.
Экономическая правда
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