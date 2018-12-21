Офіційний курс: за два дні гривня зміцнилася майже на 30 копійок

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 21 грудня на рівні 27,57 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,61 гривні.

Нагадаємо, 20 грудня Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на рівні 27,71 гривні.

20 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,50 - 27,53 гривні за долар.

Економічна правда