Украинцы получат пенсии за январь 2018 года в декабре 2017 года, как это уже было годом ранее.

Об этом говорится в постановлении правительства №970 от 13 декабря.

Сообщается, что такая мера призвана обеспечить своевременную выплату пенсий с учетом праздничных и выходных дней в январе 2018 года.

В соответствии с текстом документа, финансирование и выплата пенсий в декабре 2017 года будет производиться лицам, которым выплачивается пенсия на их текущие счета в банках и через национального оператора почтовой связи ("Укрпочта") согласно датам выплаты, определенным Пенсионным фондом по согласованию с Минсоцполитики.

Повышение расходов госбюджета в конце года является одной из причин ускорения инфляции.

Социальные расходы в декабре всегда увеличиваются из-за того, что Минфин на 50% финансирует пенсии января.

Такой маневр позволяет ему уменьшить расходы следующего года.

Так, если в октябре-ноябре ежемесячные расходы на пенсии были на уровне 29,5-30,5 млрд грн, то в декабре они ожидаются на уровне 44 млрд грн.

Сезонный фискальный ажиотаж создает дополнительное давление на гривну, является скрытым драйвером инфляции.

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Экономическая правда