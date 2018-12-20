Главный претендент на "Центрененерго" хочет засудить Фонд госимущества

Компания "Укрдонинвест" бизнесмена Виталия Кропачева, которая была одним из претендентов на покупку компании "Центрэнерго", подаст в суд на Фонд госимущества.

Об этом Кропачев сказал в интервью "Экономической правде".

"Мы подадим в суд на Фонд на основании того, что они незаконно нас отстранили. Для меня это репутационные риски в первую очередь", - сказал он.

"Мы получили уведомление о том, что конкурс не состоится. Мы запросили официально протокол, на основании чего он не состоится, и почему нас отстранили. Люди решили погулять, поиграться в какие-то игры. Ну, давайте поиграем", - заявил Кропачев.

"Я убежден, что вся работа, которая сегодня связана с отменой конкурса — это желание понизить цену "Центрэнерго", - подытожил бизнесмен.

Напомним, 11 декабря Фонд госимущества сообщил, что конкурс по приватизации "Центрэнерго" отменяется.

Участники конкурса - ООО "Укрдонинвест" и Производственное унитарное предприятие "нефтебитумных завод" - не были допущены к участию.

Фонд госимущества был намерен продать государственный пакет акций "Центрэнерго" (78,2% акций) на аукционе с начальной ценой 5,9 млрд гривен.

"Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины.

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Экономическая правда