Официальный курс: гривня существенно укрепилась

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 20 декабря на уровне 27,71 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,61 гривни.

18 декабря официальный курс гривни к евро составил 31,68.

Напомним, 19 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,66 гривни за доллар.

На 19 декабря НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на уровне 27,84 гривни.

Экономическая правда