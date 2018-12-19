В МВФ обнародовали детали программы помощи stand-by для Украины

Новая программа помощи stand-by для Украины на общую сумму 3,9 млрд долларов предусматривает предоставление первого транша немедленно в размере 1,4 млрд долларов США и просмотр выполнения программы для выделения следующих выплат каждые полгода.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте МВФ.

Отмечается, что программа будет сосредоточена на 4 приоритетах:

продолжение текущей консолидации бюджета, с целью дальнейшего уменьшения госдолга; снижение инфляции с сохранением гибкого режима валютного курса; усиление финансового сектора, содействие восстановлению активов и возрождению банковского кредитования; продвижение целенаправленной совокупности структурных реформ, в частности, для совершенствования процессов администрирования налогов, приватизации и управления.

"Украинская власть успешно возобновила макроэкономическую стабильность и рост при поддержке международного сообщества. Благоразумная фискальная и монетарная политика, гибкий режим обменного курса помогли уменьшить дефицит фискального и текущего счетов.

Резервы были частично восстановлены, и уверенность возросла", - заявил первый заместитель директора и и.о. председателя Фонда Дэвид Липтон.

По его словам, новое соглашение stand-by "обеспечит опору для экономической политики украинской власти в течение следующего года, сохраняя последние тенденции экономического роста и способствуя еще более устойчивому росту".

"Вместе с поддержкой Всемирного банка и ЕС, это соглашение поможет Украине покрыть ее финансовые потребности", - подчеркнул он.

В то же время Липтон отметил, что имплементация программы "является предметом значительных рисков - как внутренних, так и внешних".

"Украинская власть сделала важные шаги для смягчения этих рисков, в том числе путем утверждения надежного бюджета на 2019 год, повышения тарифов на газ и отопление и принятия законодательства по совершенствованию управления в государственных банках.

Полная и своевременная реализация программы будет иметь решающее значение для ее успеха в контексте сложных вызовов", - добавил он.

Как сообщалось, Совет директоров Международного валютного фонда одобрил программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов.

Как уточнили в Министерстве финансов, первый транш должен поступить в Украину до 25 декабря.

В октябре Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.

Это произошло сразу после того, как правительство согласилось повысить цену на газ для населения на 23,5%, что было одним из ключевых требований кредитора.

5 декабря Кабинет министров одобрил проект меморандума о сотрудничестве между Украиной и МВФ. Для ее запуска новой программы необходимо было дождаться принятия ее Советом Фонда.

Подробнее читайте в статье на ЭП: Новая программа МВФ: какие обязательства взяла на себя Украина

Украинская правда