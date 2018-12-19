Курс валют: гривня укрепилась к доллару

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 19 декабря на уровне 27,84 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,68 гривни.

17 декабря официальный курс гривни к евро был на уровне 31,62.

Напомним, 18 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,80 гривни за доллар.

На 18 декабря НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на уровне 27,88 гривни.

Экономическая правда