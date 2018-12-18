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Правительство примет решение о разделении ГФС — Гройсман

Вторник, 18 декабря 2018, 11:55
 

Правительство уже готово принять решение о разделении Государственной фискальной службы на налоговое и таможенное направления.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 18 декабря.

"Мы сегодня примем решение о начале настоящей реформы ГФС с разделением на две части - это будет налоговое направление и таможенное направление", - сказал он.

Гройсман отметил, что усиление мер по борьбе с теневыми схемами на таможне приносит в бюджет 300-400 млн гривень ежедневно.

Напомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова рассказала ЭП, что после утверждения реформы будут объявлены конкурсы на должности руководителей таможенного и налогового направлений.

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Экономическая правда

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ГФС

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