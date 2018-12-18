Гривня на межбанке немного укрепилась
Вторник, 18 декабря 2018, 11:15
18 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,90 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,82 - 27,85 гривни;
Евро - 31,63 - 31,66 гривни;
Российский рубль - 0,4165 - 0,4174 гривни.
Напомним, Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 18 декабря на уровне 27,88 гривни.
17 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,89 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua