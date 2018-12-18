Гривня на межбанке немного укрепилась

18 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,90 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,82 - 27,85 гривни;

Евро - 31,63 - 31,66 гривни;

Российский рубль - 0,4165 - 0,4174 гривни.

Напомним, Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 18 декабря на уровне 27,88 гривни.

17 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,89 гривни за доллар.

Экономическая правда