Курс гривни существенно снизился к евро
Вторник, 18 декабря 2018, 09:35
Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 18 декабря на уровне 27,88 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,62 гривни.
17 декабря официальный курс гривни к евро составил 31,41.
Напомним, 17 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,86 - 27,91 гривни за доллар.
17 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,89 гривни за доллар.
Экономическая правда
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