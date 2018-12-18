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Курс гривни существенно снизился к евро

Вторник, 18 декабря 2018, 09:35
 

Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 18 декабря на уровне 27,88 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,62 гривни.

17 декабря официальный курс гривни к евро составил 31,41.

Напомним, 17 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,86 - 27,91 гривни за доллар.

17 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,89 гривни за доллар.

Экономическая правда

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