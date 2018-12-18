Курс гривни существенно снизился к евро

Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 18 декабря на уровне 27,88 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,62 гривни.

17 декабря официальный курс гривни к евро составил 31,41.

Напомним, 17 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,86 - 27,91 гривни за доллар.

17 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,87 - 27,89 гривни за доллар.

Экономическая правда