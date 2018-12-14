"Дочка" Ryanair начала продавать билеты из Киева в Вену за 9,9 евро

Австрийский лоукост Laudamotion начал продажу авиабилетов из Киева в Вену по цене от 9,9 евро в один конец и от 19,9 евро туда и обратно.

Об этом сообщает Lowcost Avia.

Новые рейсы из Вены в Киев начнут выполнять с 1 февраля 2019 пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам.

Кроме Киева, лоукост Laudamotion откроет рейсы из Вены в Марракеш (Марокко), Штутгарт (Германия), а также на греческие курорты Ираклион, Родос, Кос, Корфу, Миконос и Закинтос.

Весной этого года Ryanair приобрела 24,9% акций Laudamotion с дальнейшим увеличением доли до 75%.

Как сообщалось, Ryanair запустит 5 новых маршрутов из Киева в 2019 году. С апреля самолеты лоукостера полетят из Киева в Афины, Манчестер, Пафос и Софию, а с мая добавится еще один рейс в Дублин.

Напомним, ранее CEO Ryanair Майкл О'Лири сообщил, что Ryanair закупит 50 новых самолетов, что позволит увеличить количество рейсов в Украину, зайти в 5 украинских аэропортов и, возможно, открыть базу.

Он также сообщил, что открытие полетов в Украине создаст в местных смежных предприятиях до 600 новых рабочих мест, из которых 410 в Киеве и 190 Львове.

Как известно, 23 марта был подписан контракт между Ryanair и аэропортами"Борисполь" и "Львов".

С полным перечнем рейсов Ryanair из Украины можно ознакомиться по ссылке: Куда полетит Ryanair: список маршрутов

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