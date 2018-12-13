Гривня укрепилась на закрытии межбанка
13 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,78 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,74 - 27,78 гривни;
Евро - 31,46 - 31,51 гривни;
Российский рубль - 0,4184 - 0,4192 гривни.
На черном рынке по состоянию на 19:25 курс доллара составил 27,93 - 28,00 гривни. Курс евро - 31,71 - 31,87.
Напомним, 13 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,86 - 27,90 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 13 декабря на уровне 27,81 гривни.
Экономическая правда
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